Ministros sirios de Exteriores y Defensa viajan a Rusia para abordar relaciones y bases

1 minuto

Moscú, 23 dic (EFE).- Los ministros sirios de Exteriores, Asaad al Shaibani, y Defensa, Marhaf Abu Qasra, viajaron este martes a Rusia para mantener consultas sobre la normalización de las relaciones entre ambos países y el futuro de las bases militares rusas en el país árabe.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, recibirá a su colega sirio, confirmó hoy su portavoz, María Zajárova, en declaraciones a la agencia oficial RIA Nóvosti.

Según la agencia oficial siria Sana, a los dos ministros les acompañan miembros de los servicios de inteligencia.

En octubre pasado el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió en el Kremlin a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, reunión en la que ambos apostaron por el reinicio de sus relaciones y la estabilidad en Oriente Medio.

«Siria intentará restablecer sus relaciones con Rusia. Lo más importante es la estabilidad en el país y en la región árabe», señaló al Sharaa.

A pesar de que Rusia apoyó militarmente durante años el régimen de Bachar al Asad, a quien acogió en Moscú tras su derrocamiento hace un año, Putin replicó que sus buenas relaciones con Siria nunca se guiaron por las necesidades de Moscú ni «intereses particulares», sino por «los intereses del pueblo sirio».

Durante la reunión, se esperaba que las partes abordaran el futuro de las bases militares rusas, concretamente la base naval de Tartus y el aeródromo de Hmeimim, según adelantó entonces el Kremlin.EFE

mos/ajs