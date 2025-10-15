Ministros y hermana de Milei no comparecen ante el Parlamento argentino pese a ser citados

Buenos Aires, 15 oct (EFE).- Los ministros argentinos de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones, así como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, no se presentaron ante el Parlamento, donde este miércoles estaban citados para responder por los acuerdos económicos con Estados Unidos y un caso de corrupción.

Los integrantes del Gobierno comunicaron a la Cámara de Diputados, a través de una nota, su «imposibilidad de asistir», por lo que se levantaron las sesiones parlamentarias previstas.

En el caso del ministro Caputo, quien debía dar explicaciones sobre los acuerdos con la Administración de Donald Trump en relación a una asistencia financiera millonaria, había sido citado a petición de la oposición peronista.

En su carta de respuesta, informó que no podría acudir «por razones de agenda previamente establecida», ya que se encuentra en Washington junto al presidente Milei. Ambos se reunieron el martes en la Casa Blanca con Trump.

Mario Lugones y Karina Milei, por su lado, debían comparecer a raíz de un escándalo por un supuesto acto de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y también avisaron que no asistirían a la sesión parlamentaria por «cuestiones de agenda».

Tras conocerse que los altos funcionarios no comparecerían, los jefes de diversos bloques de la oposición enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que se proceda a solicitar a Caputo, Lugones y Karina Milei una nueva fecha y hora, para así cumplir con la interpelación.

«Si bien comprendemos que la gestión y administración diaria del Gobierno implica una agenda intensa, esto no puede ser un impedimento para acatar la interpelación (…) en el marco de sus atribuciones constitucionales», dice el texto de los diputados opositores.

Desde el inicio de su gestión como ministro de Economía, a finales de 2023, Caputo no ha comparecido una sola vez ante el Congreso pese a los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las negociaciones emprendidas con el Gobierno de Estados Unidos.

Karina Milei ya había sido citada por la comisión parlamentaria investigadora de la fallida criptomoneda $Libra, otro escándalo del Gobierno actual, pero no acudió.

Caputo, Lugones y Karina Milei fueron citados este miércoles bajo el amparo del artículo 71 de la Constitución de Argentina, que habilita a cualquiera de las dos cámaras del Congreso a convocar «a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes». EFE

