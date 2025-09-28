Mitsotakis pide a Turquía abandonar «causas de guerra» y destaca armamento griego

The Swiss voice in the world since 1935
Estambul, 28 sep (EFE).- El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, exhortó este domingo a Turquía a que deje de considerar una causa de guerra el dominio griego en el Egeo, al tiempo que destacó el ambicioso programa de armamento de su país.

«En mi discurso ante la asamblea general de Naciones Unidas, subrayé que buscamos buenas relaciones con Turquía. Pero después de 30 años ha llegado el momento de retirar el ‘casus belli'», escribió Mitsotakis hoy en su cuenta oficial de Facebook.

Turquía considera desde hace décadas como una «causa de guerra» (casus belli) una hipotética declaración de Grecia de expandir su zona de aguas territoriales en el Egeo de las 6 a las 12 millas náuticas.

Todo país tiene derecho a declarar una zona territorial de 12 millas náuticas a partir de su costa, pero con este paso, las innumerables islas griegas, muchas situadas muy cerca ante las costas turcas, convertirían el Egeo en «un lago interior griego», teme Turquía, afectando incluso el comercio marítimo.

«El camino es el diálogo, no el lenguaje de las armas», escribió Mitsotakis en su mensaje, en el que también destacó que el armamento de Grecia es hoy mucho más potente que en 2019, año de su llegada al cargo.

«Ya hemos recibido 42 cazas F-16 modernizados y 24 Rafale, y esperamos recibir los primeros F-35 en 2028, además de que nos llegarán en los próximos meses las primeras fragatas Belharra», detalló el mandatario griego.

Mitsotakis apostó por invertir en una «defensa estratégica y autónoma» mediante lo que definió como «el mayor programa de armamento en la historia» del país y amonestó las voces de la oposición griega «que no quieren ver una Grecia fuerte y dicen no a todo».

En su discurso ante Naciones Unidas, el viernes pasado, Mitsotakis había pedido a Turquía abandonar el «casus belli», pidiendo «construir confianza» con «una visión definida no por la rivalidad, sino por la prosperidad compartida», sin mencionar los avances en el armamento griego.

También Turquía intenta desde hace años comprar cazas F-35 a Estados Unidos, acuerdo suspendido por sanciones del Congreso, si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el jueves pasado que estas sanciones podrían levantarse pronto.

Mitsotakis y Erdogan habían acordado mantener el martes una reunión bilateral en los márgenes de la asamblea de Naciones Unidos, pero el encuentro se suspendió por motivos de agenda. EFE

