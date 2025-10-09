Modi felicita a Trump y a Netanyahu por el plan de paz de Gaza en llamadas separadas

1 minuto

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, mantuvo este jueves conversaciones telefónicas por separado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para felicitarlos por el avance del plan de paz para Gaza, en un gesto diplomático que subraya el rol de equilibrio de Nueva Delhi en Oriente Medio.

Modi detalló un mensaje sobre la llamada al presidente Trump en X, que lo felicitó por el “éxito del histórico plan de paz para Gaza”.

En la conversación con Netanyahu, el mandatario indio celebró el “acuerdo sobre la liberación de rehenes y la mejora de la asistencia humanitaria al pueblo de Gaza”, al tiempo que reafirmó que “el terrorismo en cualquiera de sus formas o manifestaciones es inaceptable en cualquier parte del mundo”.

Por un lado, Nueva Delhi ha cultivado en las últimas décadas una profunda alianza estratégica con Israel, centrada en la defensa y la tecnología, y mantiene una asociación vital con Estados Unidos como contrapeso a China en el Indopacífico.

Por otro lado, la India conserva su postura histórica de apoyo a la causa palestina, reconociendo a su Estado desde 1988, y mantiene lazos económicos y energéticos cruciales con las naciones árabes, donde reside una importante diáspora india.

La comunicación con ambos líderes permite a Modi reforzar sus alianzas estratégicas sin abandonar su papel tradicional como una voz relevante del Sur Global. EFE

mtv/igr/fpa