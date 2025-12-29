Moscú se engalana para la fiesta más querida por los rusos

Moscú, 29 dic (EFE).- La capital rusa se ha vestido con sus mejores galas y se ha llenado de mercadillos navideños para celebrar el Año Nuevo, la fiesta más querida por los rusos, y la Navidad ortodoxa.

El alumbrado festivo es solo uno de los atractivos de la decoración de Moscú, que atrae estos días a muchos lugareños y turistas.

Al igual que en otros años, las principales avenidas y plazas de la capital rusa han sido engalanadas con miles de instalaciones luminosas.

Según el Centro de Estudios de la Opinión Publica (VTsIOM), la mayoría de los rusos espera del 2026 el fin de la operación militar en Ucrania y el logro de sus objetivos.

Además, la encuestadora revela el deseo de los rusos para que empiece una «vida normal» después de la resolución del conflicto.

Este año, Moscú experimentó varias anomalías climáticas y la primera gran nevada del año llegó solo días antes del Año Nuevo.

No obstante, para Nochevieja el servicio meteorológico promete nieve y temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.

El Año Nuevo en Rusia se celebra habitualmente en familia y es la fiesta en la que los rusos intercambian regalos.

Las fiestas por el Año Nuevo y la Navidad ortodoxa comenzarán en este país el 31 de diciembre y se prolongarán hasta el 11 de enero. EFE

