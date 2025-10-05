Motagua gana con goles del brasileño Oliveira y los uruguayos Cabrera y Cardozo

Tegucigalpa, 4 oct (EFE).- Con goles de los uruguayos Maicol Cabrera y Sebastián Cardozo, y del brasileño Jhon Oliveira, Motagua se impuso este sábado por 4-3 a Génesis en la decimotercera jornada del Torneo Apertura hondureño, que lidera Olimpia.

El equipo dirigido por el español Javier López tomó la ventaja al minuto 14, cuando Cabrera aprovechó un error del portero Ronaldo Balanta y abrió el marcador. Génesis reaccionó con un gol de Ángel Tejeda tras una buena jugada colectiva.

Cardozo aumentó la ventaja con un cabezazo tras un pase de Carlos Argueta, y a continuación Cabrera firmó su doblete para poner arriba 3-1. William Moncada y Jeffry Miranda descontaron para Génesis, mientras que Oliveira cerró la victoria del Motagua con un certero cabezazo.

Con este resultado, Motagua se ubicó en la cuarta posición con 18 unidades, en tanto Génesis es noveno, con nueve.

Victoria, con el colombiano John Jairo López como su entrenador, logró rescatar un empate 2-2 frente a Olancho, en un partido que dejó un sabor amargo al conjunto visitante, que aspiraba a reducir la distancia con Marathón, escolta del líder Olimpia.

Yair Delgadillo adelantó a Victoria en el minuto 4, pero Marlón Ramírez y Diego Rodríguez sellaron la remontada.

Sin embargo, en el minuto 94 dejó todo igual.

Marathón, al mando del argentino Pablo Lavallén, venció por 3-1 a Juticalpa con un triplete del argentino Nicolás Messiniti.

Con este triunfo, Marathón alcanzó los 23 puntos y se consolidó en la segunda posición, manteniendo la presión sobre Olimpia, que lidera con 24 unidades.

Este domingo, Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, se medirá con Universidad Pedagógica, mientras que Real España, con el costarricense Jeaustin Campos en el banquillo, recibirá a Platense en el cierre de la jornada. EFE

