The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

MSF denuncia que otro de sus trabajadores ha sido asesinado en Gaza y eleva a 14 el total

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 2 oct (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este jueves que un ataque perpetrado por la mañana por las fuerzas israelíes ha matado a uno de sus trabajadores, lo que eleva a 14 la cifra total de muertes en su organización debido a la ofensiva israelí.

Según su comunicado, el ataque se produjo en una calle donde sus equipos esperaban para tomar un autobús rumbo al hospital de campaña de MSF en Deir al Balah, Gaza.

Todo el personal llevaba chalecos de MSF que los identificaban como trabajadores médicos humanitarios.

Además del fallecido, identificado como Omar Hayek, otros cuatro integrantes de esa organización resultaron gravemente heridos.

«MSF expresa su profunda tristeza e indignación por este asesinato, que ocurre menos de dos semanas después de que otro colega de MSF, Hussein Alnajjar, fuera asesinado por las fuerzas israelíes en Deir al Balah», añadió la ONG.

«Ningún lugar en Gaza es seguro. Toda la población ha sido privada de alimentos y sometida a asedio durante casi dos años. MSF hace un llamamiento urgente para poner fin al derramamiento de sangre y al genocidio. Es imprescindible un alto el fuego inmediato», concluyó su mensaje. EFE

mgr/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR