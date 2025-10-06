Muere con 88 años la autora británica Jilly Cooper, ‘reina’ de los romances de clase alta

Londres, 6 oct (EFE).- La escritora británica Jilly Cooper, célebre por sus novelas de tono romántico y satírico ambientadas en la alta sociedad inglesa, falleció este domingo a los 88 años tras una caída en su residencia de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), según confirmó este lunes su familia en un comunicado.

«Mamá fue la luz brillante en todas nuestras vidas. Su amor por toda su familia y amigos no tenía límites. Su muerte inesperada ha sido un ‘shock’ total», se lee en la declaración, firmada por sus hijos, Felix y Emily.

Autora de la exitosa serie ‘Rutshire Chronicles’, Cooper se convirtió en una de las voces más reconocidas de la literatura popular británica desde los años 80, con títulos como ‘Riders’, ‘Rivals’ y ‘Polo’, que vendieron millones de ejemplares en todo el mundo y se adaptaron para televisión. EFE

