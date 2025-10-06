The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Muere con 88 años la autora británica Jilly Cooper, ‘reina’ de los romances de clase alta

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 6 oct (EFE).- La escritora británica Jilly Cooper, célebre por sus novelas de tono romántico y satírico ambientadas en la alta sociedad inglesa, falleció este domingo a los 88 años tras una caída en su residencia de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), según confirmó este lunes su familia en un comunicado.

«Mamá fue la luz brillante en todas nuestras vidas. Su amor por toda su familia y amigos no tenía límites. Su muerte inesperada ha sido un ‘shock’ total», se lee en la declaración, firmada por sus hijos, Felix y Emily.

Autora de la exitosa serie ‘Rutshire Chronicles’, Cooper se convirtió en una de las voces más reconocidas de la literatura popular británica desde los años 80, con títulos como ‘Riders’, ‘Rivals’ y ‘Polo’, que vendieron millones de ejemplares en todo el mundo y se adaptaron para televisión. EFE

mas/jm/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
49 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR