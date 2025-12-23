Muere el jefe del Ejército libio en un accidente de avión en Turquía

1 minuto

Trípoli, 23 dic (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional libio (GUN) confirmó este martes la muerte del jefe del Estado Mayor, Mohamed al Haddad, en un accidente de avión en Turquía en el que viajaba con altos cargos militares libios.

«Esta gran tragedia es una gran pérdida para la nación, el estamento militar y todo el pueblo», declaró el primer ministro del GUN, AbdelHamid Dbeiba, en un mensaje en la red social de X.

Previamente, el Ministerio del Interior turco había informado de la pérdida de contacto con el avión que transportaba a Haddad, junto a otros cuatro pasajeros, que tuvo que realizar un «descenso de emergencia» cerca de Haymana, a unos 60 kilómetros al suroeste de Ankara. EFE

lfp-mak/rcf