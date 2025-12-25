Muere en ataque de drones un funcionario ruso que transportaba provisiones para el frente

2 minutos

Moscú, 25 dic (EFE).- Un funcionario de la región rusa de Daguestán (Cáucaso) murió a causa de un dron ucraniano cuando transportaba provisiones para los soldados rusos, informaron este jueves las autoridades regionales.

Un convoy que transportaba provisiones a soldados rusos que combaten en Ucrania fue atacado por drones ucranianos, causando la muerte de «Magomednabi Gadzhíev, subjefe del distrito de Shamil, desde donde partió el cargamento, y dos representantes de la organización Autodefensa», informó a través de Telegram el gobernador regional, Serguéi Mélikov.

Aunque el alto funcionario calificó el envío como «ayuda humanitaria», se trataba de ayuda militar.

«(El cargamento) incluía alimentos, herramientas para trabajos de ingeniería, cartas de niños que los defensores esperan con especial inquietud, y mucho más», admitió.

El convoy estaba formado por dos camiones, pero uno de ellos se detuvo por el camino para llevar a cabo una reparación, lo que salvó al equipo del ataque.

El ataque también afectó a otra furgoneta y un turismo, pero se desconoce en qué lugar ocurrió el bombardeo de drones.

Mélikov terminó su comunicado con proclamas nacionalistas y triunfalistas en relación con la guerra de Ucrania, iniciada en 2022.

Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 141 drones ucranianos en ocho regiones, además de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Durante el ataque, fueron alcanzados dos tanques de petróleo en la región sureña de Krasnodar, concretamente en la ciudad portuaria de Temriuk, a orillas del mar Negro. EFE

mos/llb