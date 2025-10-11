Muere en un incidente violento magistrado de órgano administrativo judicial colombiano

2 minutos

Bogotá, 10 oct (EFE).- El magistrado Álvaro Restrepo, miembro del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, organismo que administra el funcionamiento de la rama judicial en ese departamento colombiano, murió este viernes en un incidente violento ocurrido en un restaurante de la carretera que une a las ciudades de Manizales y Pereira, en el centro del país.

La Gobernación de Caldas, departamento del que Manizales es capital, lamentó «profundamente el fallecimiento del magistrado Álvaro Restrepo Valencia» y rechazó «de manera enfática los actos de violencia ocurridos».

«Desde la administración departamental expresamos nuestra solidaridad con su familia y con la rama judicial del país, y reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las autoridades para que este lamentable suceso no quede impune», agregó la Gobernación en X.

Según las autoridades, el magistrado murió cuando estaba en un restaurante de carretera y unos delincuentes entraron al lugar para cometer un robo, lo que derivó en un cruce de disparos entre los escoltas de Restrepo y los ladrones que terminó con el deceso del togado.

El Consejo Superior de la Judicatura lamentó lo ocurrido y recordó que Restrepo «se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público».

«Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado», agregó esa institución en un comunicado.

Pidió además a las autoridades que «adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos acaecidos».

El partido opositor Centro Democrático señaló por su parte que rechaza «con total firmeza este acto violento» y pidió «a las autoridades una investigación rápida y clara para que los responsables paguen por este crimen». EFE

jga/rrt