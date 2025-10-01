The Swiss voice in the world since 1935
Mueren dos militares italianos en un accidente aéreo en unas maniobras en centro de Italia

Roma, 1 oct (EFE).- Dos militares italianos murieron este miércoles al estrellarse el avión de las Fuerzas Aéreas con el que estaban realizando algunas maniobras en el Parque Nacional del Circeo, en la región del Lacio (centro), informó el propio cuerpo en una nota.

Las víctimas son un coronel de 48 años y un estudiante en prácticas, según confirmaron medios locales.

El aparato, un modelo T-260B del Ala 70 de Latina, se precipitó por causas aún desconocidas en una zona forestal cercana a una de las entradas del parque y equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, envió sus condolencias a través de X: «Expreso mi más sentido pésame por el accidente de un avión de la Fuerza Aérea Italiana cerca del Parque Nacional del Circeo. Mis condolencias, y las del Gobierno, a las familias de las víctimas, a la Fuerza Aérea Italiana y a todo el Ministerio de Defensa».

También el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, manifestó su pesar en la misma red social: «Estoy profundamente consternado por la pérdida de dos soldados involucrados en un trágico accidente aéreo esta mañana en Sabaudia». EFE

