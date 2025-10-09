Mueren siete presuntos insurgentes y un soldado en una operación del Ejército de Pakistán

Islamabad, 9 de oct (EFE).- El Ejército de Pakistán informó este jueves que un soldado y siete presuntos insurgentes murieron durante una operación en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de este país.

El ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR) informó en un comunicado que la operación se llevó a cabo tras recibir reportes sobre la presencia de miembros de la agrupación Fitna al Khwarij, un término que Islamabad utiliza para referirse al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes.

“Durante el desarrollo de la operación, gracias a la eficaz actuación de nuestras tropas, siete khwarij patrocinados por India fueron enviados al infierno”, dijo la ISPR este jueves.

«Sin embargo, durante el intenso intercambio de fuego, el mayor Sibtain Haider, de 30 años, que lideraba a sus tropas en primera línea, murió en combate», añadió el comunicado.

También se recuperaron armas y municiones de los supuestos insurgentes abatidos, quienes, según el Ejército, estaban implicados en numerosas actividades terroristas contra las fuerzas de seguridad, las agencias de aplicación de la ley y en el asesinato de civiles inocentes.

“Las fuerzas de seguridad de Pakistán están decididas a erradicar la lacra del terrorismo patrocinado por India del país, y los sacrificios de nuestros valientes hijos fortalecen aún más nuestra determinación”, concluyó el comunicado militar.

La operación militar es la más reciente en apenas dos días, después de que las fuerzas de seguridad realizaran otra intervención en el distrito de Orakzai, en la misma provincia, la noche del 7 al 8 de octubre. Durante el intercambio de fuego, once soldados —incluidos un teniente coronel y un mayor— y 19 insurgentes murieron, según informó anteriormente la ISPR.

Pakistán ha sido testigo en el último año y medio de un aumento de ataques militares, especialmente en las provincias occidentales de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, y de Baluchistán, limítrofe con Afganistán e Irán.

Los ataques se dirigen principalmente contra la policía y el personal de las fuerzas de seguridad.

En la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa opera el grupo TTP, cuya actividad, según Islamabad, ha aumentado desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021.

Pakistán acusa a Kabul de albergar a miembros del TTP y exige al gobierno talibán que impida el uso de su territorio para acciones terroristas contra Pakistán.

El pasado 16 de septiembre, el TTP se mostró dispuesto a negociar tras una serie de operaciones militares en las que murieron más de cuarenta presuntos insurgentes.

La última negociación entre ambas partes tuvo lugar en junio de 2022, cuando los talibanes rompieron el alto el fuego. EFE

aa-mtv/jgv/cg