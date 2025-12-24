Munguía y Courtney son elegidos Jugadores de la Semana en béisbol dominicano

Santo Domingo, 23 dic (EFE).- El jardinero nicaragüense Ismael Munguía, de las Estrellas Orientales, y el derecho estadounidense Justin Courtney de los Toros del Este, fueron escogidos este martes ganadores del premio MVP de la Semana en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Munguía, como jugador de ofensiva, y Courtney, como lanzador, fueron seleccionados como los jugadores de mejor desempeño del torneo en el período del 16 y al 22 de diciembre.

El jugador centroamericano, quien se convirtió en el segundo nicaragüense en conquistar esta distinción, participó en siete partidos en los que conectó 14 imparables en 24 turnos al bate, registrando con ello un promedio de bateo de .583. a lo que agregó un porcentaje de embasarse y de slugging de.665, totalizando con ello un OPS de 1.280.

Fruto de sus batazos, el versátil jardinero anotó siete carreras, llevó cinco vueltas al plato y alcanzó un total de quince bases, todo esto mientras las Estrellas batallaban por ingresar a la postemporada de la liga dominicana.

Este rendimiento lo llevó a dominar la votación realizada por periodistas especializados que dan cobertura al torneo de béisbol invernal, superando a Luis García Jr, de los Gigantes del Cibao, y a José Marmolejos, de los Leones del Escogido.

Munguía dejó su huella en la temporada regular del campeonato dominicano, al finalizar como líder en promedio de bateo (.368) y quinto en imparables (50).

Por su parte, Courtney tuvo una sólida actuación en el montículo al lanzar nueve entradas y un tercio en las que permitió tres imparables, toleró una carrera limpia, ponchó a siete contrarios y registró una efectividad de 0.96 en dos aperturas por los Toros.

En la temporada, el derecho estadounidense tuvo siete aperturas, en las que tuvo marca de 2-1, con porcentaje de carreras limpias de 2.08, al lanzar 30 entradas y un tercio, en las que le anotaron siete carreras limpias y recetó 20 ponches.

Courtney, a quien la oposición le bateó para promedio de apenas .183, será una de las cartas de triunfo de los Toros en la postemporada. EFE

