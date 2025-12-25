Nasralla no acepta declaratoria electoral que da triunfo a Nasry ‘Tito’ Asfura en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, segundo en las votaciones, rechazó este miércoles la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre que otorgaron la victoria a Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, al afirmar que esta «no refleja la verdad» de la voluntad popular.

«No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano (…) por cuarta vez consecutiva me lo han negado esa oportunidad, no es un capricho, no se debió dar un resultado sin contar todos los votos», subrayó Nasralla en una comparecencia de prensa.

Asfura, del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado este miércoles por el CNE como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos.

Nasralla, quien quedó en el segundo lugar con el 39,54 % de los votos, según la declaración del CNE, descartó hacer un llamado a la movilización callejera o a la confrontación, argumentando que Honduras ya «ha sufrido» por la imposición de la política «por la fuerza y no por la razón».

«No llamo ni al desorden ni a la violencia, llamo a algo más fuerte, a la conciencia, al respeto y la defensa pacífica del voto y anuncio que defenderé el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad», enfatizó, añadiendo que guardar silencio ante lo que considera «una injusticia» no le «da paz».

Nasralla dijo que la validación de los resultados «les va a pesar toda la vida» a las autoridades del CNE porque dejaron sin revisar «10.000 urnas que representan más de dos millones de votos».

«No voy a aceptar un resultado construido sobre omisiones; aceptar eso sería traicionar la confianza de quienes votaron», sentenció el político, quien subrayó que la democracia solo «se honra con cuentas claras, cabales y completas».

Señaló además que lo que está «sucediendo en Honduras, es igual a lo que los líderes de izquierda lograron en Venezuela imponiendo a la fuerza a Nicolás Maduro. Hoy el Partido Nacional hizo lo mismo».

Lamentó que en Honduras «se está tolerando un conteo limitado con el aval» de Trump, a quien, a su juicio, «mal informaron», y los que buscan permanecer en el poder «no solo se están burlando del presidente de Estados Unidos, sino también se han burlado del proceso electoral y de cada uno de los hondureños que piensan que el voto no vale». EFE

ac/gr/gf/cda

(foto)(vídeo)