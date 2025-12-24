Nasry ‘Tito’ Asfura declarado virtual presidente de Honduras por el ente electoral
Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
La declaración fue hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente). EFE
