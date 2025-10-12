Netanyahu dice que Israel está preparado para recibir «de inmediato» a los rehenes

1 minuto

Jerusalén, 12 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netayahu, aseguró este domingo que el país está preparado para recibir de forma inmediata a los 48 secuestrados, si bien aún no se conoce la hora oficial a la que comenzará su liberación de Gaza.

«»Israel está preparado y listo para recibir de inmediato a todos nuestros secuestrados», dijo el mandatario en un comunicado tras conversar con el coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch. EFE

pms/mt/amg