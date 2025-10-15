Netanyahu solitica acabar antes audiencia de su juicio por estar resfriado y tener tos

1 minuto

Jerusalén, 15 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió este miércoles a los jueces, mientras se celebraba una nueva audiencia en su juicio por corrupción, que finalizara antes de lo previsto por estar resfriado y tener tos.

El mandatario asegura que el médico le he recomendado varios días de descanso, o al menos reducir las horas de trabajo al no haber «mejorado» de su resfriado.

La audiencia estaba programada para que concluyera a las 16:30 hora local (13.30 GMT), pero Netanyahu solicitó alrededor del mediodía que le permitieran acabar antes de lo acordado.

El juicio por corrupción del primer ministro se ha reanudado esta mañana en el tribunal de Tel Aviv, ante protestas de algunos de los ministros de su gabinete, quienes afirmaron que el proceso «contradice los intereses del Estado».

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, por soborno, fraude y abuso de confianza.

No es la primera vez que el dirigente israelí pide aplazar audiencias desde que comenzara el juicio en diciembre de 2024. En la mayoría de las ocasiones, se había acogido a la ofensiva de sus tropas en Gaza para justificar sus ausencias.

El mandatario, que asegura que el juicio contra él es una «caza de brujas» y una trama del «Estado profundo», es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel procesado mientras ejerce el cargo. EFE

ngg/ah