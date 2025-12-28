Netanyahu ya viaja hacia EE.UU. para reunirse mañana con Donald Trump

Jerusalén, 28 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya viaja rumbo a Estados Unidos, donde está previsto que se reúna mañana en Florida con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó a EFE un portavoz de su oficina.

Esta será la quinta vez que se reúnen los dos mandatarios en EE.UU. desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero y, aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la fase dos del alto el fuego en Gaza y la supuesta amenaza para Israel de Irán y Hizbulá. EFE

