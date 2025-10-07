Nicaragua envía una delegación a Corea del Norte por aniversario del Partido del Trabajo

3 minutos

San José, 6 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este lunes que envió una delegación a Corea del Norte para participar en las celebraciones por el 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo «de la heroica República Popular Democrática de Corea»”, que se realizará este viernes en la capital Pyongyang.

«En nombre del pueblo, Gobierno y nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de la República de Nicaragua transmitimos al hermano Kim Jong-un, presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la RPD de Corea, a su valiente pueblo, Gobierno; y al Partido del Trabajo, nuestras más fraternas felicitaciones por la conmemoración de esta histórica fecha de su fundación», señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración.

El Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, destacó que el Partido del Trabajo es «heredero de las grandes y heroicas luchas del pueblo, que bajo la acertada dirección de su fundador, el gran líder y camarada Kim Il-sung, del querido dirigente Kin Jong-il y su actual presidente el hermano Kim Jong-un, han sabido dirigir a su pueblo contra las agresiones de los imperialistas y colonialistas».

El Ejecutivo sandinista subrayó que los líderes norcoreanos han construido «una sociedad socialista única en dignidad y propio estilo de la República Popular Democrática de Corea; en unión con los pueblos del mundo que anhelamos y aportamos en la materialización de un mundo mejor de paz y desarrollo para toda la humanidad».

La delegación nicaragüense es encabezada por la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, y la integran, además, las ministras de la Mujer, Lucién Guevara Agüero; la de la Juventud, Darling Hernández Castro.

También la diputada sandinista Luz Esther García Talabera; el viceministro de la Juventud y coordinador nacional de la Juventud Sandinista 19 de Julio, Oscar Pérez Obando; y los embajadores de Nicaragua en China y Corea del Norte, Ramiro Cruz Flores, y Modesto Munguía Martínez, respectivamente.

Nicaragua y Corea del Norte establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 1979 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

Esos lazos fueron suspendidos en 1990 por la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), tras derrotar en las urnas a Ortega y los sandinistas.

Nicaragua y Corea del Norte, que restablecieron sus relaciones en 2007 con el retorno de Ortega al poder, se caracterizan por su alianza con Rusia y por su oposición a Estados Unidos y al resto de países occidentales. EFE

mg/fa/sbb