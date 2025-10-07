The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Nicaragua envía una delegación a Corea del Norte por aniversario del Partido del Trabajo

Este contenido fue publicado en
3 minutos

San José, 6 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este lunes que envió una delegación a Corea del Norte para participar en las celebraciones por el 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo «de la heroica República Popular Democrática de Corea»”, que se realizará este viernes en la capital Pyongyang.

«En nombre del pueblo, Gobierno y nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de la República de Nicaragua transmitimos al hermano Kim Jong-un, presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la RPD de Corea, a su valiente pueblo, Gobierno; y al Partido del Trabajo, nuestras más fraternas felicitaciones por la conmemoración de esta histórica fecha de su fundación», señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración.

El Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, destacó que el Partido del Trabajo es «heredero de las grandes y heroicas luchas del pueblo, que bajo la acertada dirección de su fundador, el gran líder y camarada Kim Il-sung, del querido dirigente Kin Jong-il y su actual presidente el hermano Kim Jong-un, han sabido dirigir a su pueblo contra las agresiones de los imperialistas y colonialistas».

El Ejecutivo sandinista subrayó que los líderes norcoreanos han construido «una sociedad socialista única en dignidad y propio estilo de la República Popular Democrática de Corea; en unión con los pueblos del mundo que anhelamos y aportamos en la materialización de un mundo mejor de paz y desarrollo para toda la humanidad».

La delegación nicaragüense es encabezada por la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, y la integran, además, las ministras de la Mujer, Lucién Guevara Agüero; la de la Juventud, Darling Hernández Castro.

También la diputada sandinista Luz Esther García Talabera; el viceministro de la Juventud y coordinador nacional de la Juventud Sandinista 19 de Julio, Oscar Pérez Obando; y los embajadores de Nicaragua en China y Corea del Norte, Ramiro Cruz Flores, y Modesto Munguía Martínez, respectivamente.

Nicaragua y Corea del Norte establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 1979 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

Esos lazos fueron suspendidos en 1990 por la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), tras derrotar en las urnas a Ortega y los sandinistas.

Nicaragua y Corea del Norte, que restablecieron sus relaciones en 2007 con el retorno de Ortega al poder, se caracterizan por su alianza con Rusia y por su oposición a Estados Unidos y al resto de países occidentales. EFE

mg/fa/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR