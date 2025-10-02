The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Nicaragua reafirma su «inquebrantable compromiso» de profundizar lazos con Corea del Sur

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San José, 2 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, aliado de Corea del Norte, reafirmó este jueves su «inquebrantable compromiso» de continuar «profundizando» sus relaciones con Corea del Sur.

En un mensaje enviado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresaron sus «más sinceras felicitaciones» al mandatario del país asiático, a su Gobierno «y al pueblo hermano de la República de Corea, al conmemorarse el ‘Gaecheonjeol'».

«Al celebrar esta fecha, que conmemora la fundación del primer Estado coreano, honramos la historia y cultura milenarias de su nación», destacaron.

Asimismo, Ortega y Murillo reafirmaron su «inquebrantable compromiso de continuar profundizando los lazos de amistad y cooperación que unen a nuestras naciones».

«Desde nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, les enviamos un fraternal abrazo con el cariño y respeto del pueblo nicaragüense al hermano pueblo coreano», concluyeron.

Corea del Sur y Nicaragua mantienen relaciones diplomáticas desde 1962, pero no fue hasta 2007, con el retorno de sandinista Ortega a la Presidencia, que Seúl estableció en Managua una embajada.

El Gobierno de Corea del Sur ha financiado desde 2007 proyectos por 100 millones de dólares en Nicaragua, por lo que ha declarado a ese país centroamericano su «socio número uno» en Latinoamérica en temas de cooperación al desarrollo. EFE

mg/adl/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR