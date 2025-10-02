Nicaragua reafirma su «inquebrantable compromiso» de profundizar lazos con Corea del Sur

1 minuto

San José, 2 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, aliado de Corea del Norte, reafirmó este jueves su «inquebrantable compromiso» de continuar «profundizando» sus relaciones con Corea del Sur.

En un mensaje enviado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresaron sus «más sinceras felicitaciones» al mandatario del país asiático, a su Gobierno «y al pueblo hermano de la República de Corea, al conmemorarse el ‘Gaecheonjeol'».

«Al celebrar esta fecha, que conmemora la fundación del primer Estado coreano, honramos la historia y cultura milenarias de su nación», destacaron.

Asimismo, Ortega y Murillo reafirmaron su «inquebrantable compromiso de continuar profundizando los lazos de amistad y cooperación que unen a nuestras naciones».

«Desde nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, les enviamos un fraternal abrazo con el cariño y respeto del pueblo nicaragüense al hermano pueblo coreano», concluyeron.

Corea del Sur y Nicaragua mantienen relaciones diplomáticas desde 1962, pero no fue hasta 2007, con el retorno de sandinista Ortega a la Presidencia, que Seúl estableció en Managua una embajada.

El Gobierno de Corea del Sur ha financiado desde 2007 proyectos por 100 millones de dólares en Nicaragua, por lo que ha declarado a ese país centroamericano su «socio número uno» en Latinoamérica en temas de cooperación al desarrollo. EFE

