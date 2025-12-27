Nigeria asegura que los ataques apoyados por EE.UU. impactaron en dos campamentos del EI

Nairobi, 27 dic (EFE).- Los ataques aéreos de esta semana en Nigeria respaldados por Estados Unidos impactaron en dos campamentos vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el bosque de Bauni (noroeste), y golpearon a combatientes extranjeros procedentes del Sahel, informó el Gobierno nigeriano.

«Estos lugares estaban siendo utilizados como bases de concentración y preparación por elementos extranjeros del EI que se infiltraban en Nigeria desde la región del Sahel, en colaboración con afiliados locales, para planificar y ejecutar ataques terroristas a gran escala en territorio nigeriano», señaló el Ministerio de Información en un comunicado publicado a última hora del viernes.

Según la nota, las operaciones de «ataque de precisión» se efectuaron el viernes entre las 00:12 y la 01:30 horas (23:12 del jueves y 00:30 del viernes GMT), «tras la aprobación explícita del Presidente de la República Federal de Nigeria», Bola Ahmed Tinubu.

Los ataques se lanzaron desde plataformas marítimas ubicadas en el golfo de Guinea, tras una «exhaustiva recopilación de inteligencia, planificación operativa y reconocimiento».

«Se desplegaron un total de 16 municiones de precisión guiadas por GPS utilizando plataformas aéreas no tripuladas MQ-9 Reaper, neutralizando con éxito a los elementos del EI que intentaban penetrar en Nigeria desde el corredor del Sahel», precisó.

Durante la operación, cayeron restos de municiones utilizadas en Jabo, en el área de gobierno local de Tambuwal, en el estado de Sokoto; y en Offa, estado de Kwara (oeste), cerca de las instalaciones de un hotel.

«No se registraron víctimas civiles en ninguno de los dos lugares, y las autoridades competentes aseguraron rápidamente las zonas afectadas», explicó el Gobierno nigeriano, al reiterar su «firme determinación de enfrentar, reducir y eliminar las amenazas terroristas» en colaboración con sus «socios estratégicos».

«Se insta a la ciudadanía a mantener la calma y la vigilancia mientras continúan las acciones decisivas contra todos los grupos terroristas que amenazan a la nación», añadió.

El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Nigeria ya confirmaron este viernes que lanzaron ataques aéreos de manera conjunta con EE.UU. contra objetivos de EI, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el jueves los bombardeos.

«Masacre» de cristianos

Trump indicó que su país lanzó un ataque «poderoso y mortal» contra campamentos del EI en el noroeste de Nigeria.

Según el Pentágono, los ataques requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea, y provocaron «múltiples» víctimas en Sokoto, cerca de la frontera con Níger.

En su red Truth Social, el presidente estadounidense agregó: «Previamente, les advertí a estos terroristas de que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo».

El pasado noviembre, Trump denunció, sin aportar pruebas, una supuesta «masacre» de cristianos en Nigeria, anunció la designación del país como «de especial preocupación» (categoría reservada para las naciones implicadas en «graves violaciones de la libertad religiosa») y amenazó con una posible intervención militar.

El Gobierno nigeriano aseguró entonces que tomaba nota de esas declaraciones, pero afirmó que las acusaciones «no reflejan la realidad sobre el terreno».

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales. EFE

