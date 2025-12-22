Nigeria libera a todos los estudiantes secuestrados de una escuela católica

1 minuto

Lagos, 22 dic (EFE).- Tras la liberación de unos 130 estudiantes de la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary’s, en el estado de Níger al centro-oeste de Nigeria, fuentes oficiales confirmaron este lunes a EFE que todos los secuestrados por individuos armados el mes pasado han quedado en libertad.

«Sí, 130 han sido liberados. Con esto, no queda nadie en cautiverio», afirmó a EFE Sunday Dare, uno de los portavoces de la Presidencia nigeriana.

Por su parte, el vocero de la policía estatal de Nigeria, Wasiu Abiodun, también confirmó a EFE que 130 estudiantes fueron puestos a salvo y que las autoridades están “realizando las comprobaciones necesarias” antes de entregarlos “a la escuela y a los padres”. EFE

