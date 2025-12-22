Nigeria libera a todos los estudiantes secuestrados de una escuela católica

3 minutos

Lagos, 22 dic (EFE).- Tras la liberación de unos 130 estudiantes de la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary’s, en el estado de Níger, al centro-oeste de Nigeria, fuentes oficiales confirmaron este lunes a EFE que todos los secuestrados por individuos armados el mes pasado han quedado en libertad.

«Sí, 130 han sido liberados. Con esto, no queda nadie en cautiverio», afirmó a EFE Sunday Dare, uno de los portavoces de la Presidencia nigeriana.

Por su parte, el portavoz de la policía estatal de Nigeria, Wasiu Abiodun, también confirmó a EFE que 130 estudiantes fueron puestos a salvo y que las autoridades están “realizando las comprobaciones necesarias” antes de entregarlos “a la escuela y a los padres”.

El Gobierno del presidente Bola Tinubu anunció a última hora de este domingo que los alumnos del St. Mary’s, raptados el 21 de noviembre pasado en la remota comunidad de Papiri, fueron rescatados de sus captores.

“Se espera que lleguen a Minna el lunes y se reúnan con sus padres para la celebración navideña. Cien fueron liberados previamente por los terroristas, lo que eleva el total de estudiantes liberados a 230. La liberación de los escolares se produjo tras una operación de inteligencia militar”, publicó en su cuenta de X otro de los portavoces del Ejecutivo, Bayo Onanuga.

El mes pasado, una banda armada irrumpió en el colegio católico y raptó a estudiantes y personal docente. Los primeros reportes hablaban de al menos 303 alumnos y 12 profesores, aunque al parecer la cifra era menor, ya que varios estudiantes habrían logrado escapar sin que se hubiera informado de ello previamente.

“Todos han regresado, todos los secuestrados. (…) Algunos estudiantes que se creía que habían sido secuestrados fueron descubiertos posteriormente en sus hogares. Nadie está en cautiverio. Ya se ha localizado a todos», aseguró a EFE el reverendo Joseph Hayab, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en los 19 estados del norte.

Unos 50 alumnos lograron escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre, mientras que otros cien fueron liberados el 8 de diciembre pasado.

«Nos alegra este avance y todos en CAN están de alegría. Estamos felices y agradecidos con todos los que apoyaron el regreso de los estudiantes», añadió Hayab.

Tras el secuestro masivo, el Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 escuelas en los estados de Níger, Kebbi (noroeste), Plateau y Benue, en la región central del territorio, que son los principales focos de raptos y ataques armados.

Según un informe de Unicef publicado en abril de 2024, sólo el 37 % de los colegios de diez estados de Nigeria afectados por conflictos cuenta con sistemas de alerta temprana ante amenazas.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de “bandidos”, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, unos hechos que causaron conmoción dentro y fuera del país.

Según la ONU, algunas niñas escaparon de sus captores, pero al menos 91 continúan sin regresar a sus casas. EFE

