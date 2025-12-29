Nigeria se viste de fiesta con el «Detty December»

Por Yinus Buhari

Lagos, 29 dic (EFE).- El sol se pone en Agege, una comunidad vibrante de Lagos, la capital comercial de Nigeria, que proyecta un resplandor cálido anaranjado sobre los recintos festivos.

El aire se impregna de un aroma a arroz, plátanos fritos y carne a la barbacoa, mientras una pinchadiscos reproduce ritmos afro a todo volumen y la multitud de jóvenes y adultos estallan en baile y una emoción desenfrenada.

Luces de colores adornan las calles y los vendedores ambulantes ofrecen vino de palma frío, todo esto conforma el “Detty December”, una temporada en la que esta ciudad del suroeste del país se viste de fiesta.

Así, bautizaron las celebraciones de fin de año en Nigeria, que se extienden desde principios de diciembre hasta Año Nuevo con conciertos, festivales culturales, fiestas callejeras y muestras gastronómicas, caracterizadas por una intensa actividad y un ambiente festivo.

Es también una época en la que muchos nigerianos se toman un descanso del trabajo para reunirse con familiares y amigos, mientras la diáspora regresa de forma masiva a casa para participar en las celebraciones.

El término “Detty” es una deformación coloquial de la palabra inglesa ‘dirty’ (sucio), utilizada para describir una celebración desenfrenada durante la Navidad. Fue popularizado por el artista nigeriano de afrobeats Mr Eazi, quien lo empleó como etiqueta promocional de un concierto en Lagos en 2016.

“Todo el mundo espera con ansias esta temporada. Es un momento para conectar y reconectar con amigos y familiares. Detty es nuestra verdadera temporada de disfrute en Lagos”, dice a EFE Adeola Shittu, organizadora de eventos.

En lo que va de mes, la ciudad ha acogido varios conciertos de artistas de afrobeats de renombre, con entradas que han oscilado entre los 10 y los 5.000 dólares. Se espera que figuras como Asake, Davido y Adekunle Gold actúen en distintos espectáculos hasta Año Nuevo.

“Aunque no puedas permitirte los grandes conciertos, puedes formar parte del Detty December en tu barrio”, señala Shittu.

“No se trata sólo de grandes eventos -añade-, sino de disfrutar dondequiera que estés. Estamos planeando una fiesta callejera gratuita en Ikotun, en las afueras de Lagos, para el 26 de diciembre”.

Fiesta y negocio

Más allá del ambiente festivo, diciembre supone un importante impulso para la economía local. El aumento de las actividades sociales beneficia a aerolíneas, hoteles, clubes, cafeterías, organizadores de eventos, diseñadores de moda, barberos y otros sectores.

Olufemi Odunuga, gerente de Zuma Hotels en la zona de Ipaja, afirma que la temporada es “una bendición” para el sector.

“Diciembre es bueno para nuestro negocio. La clientela es alta y estamos recibiendo muchas reservas. Esperamos que venga más gente”, comenta a EFE.

Odunuga, quien también dirige Gemini Films, una empresa de marketing cinematográfico vinculada a Nollywood (la industria del cine de Nigeria), asegura que el período festivo impulsa el consumo de cine local.

“La gente -agrega- está de vacaciones y ve más películas. Esperamos que esta temporada dure para siempre”.

Según datos oficiales, el estado de Lagos generó 71,6 millones de dólares en diciembre del año pasado. El asesor del gobernador en materia de turismo, Idris Aregbe, explica que gran parte de esos ingresos procedieron del sector hotelero.

“Lagos demostró una vez más por qué es la capital del turismo y el entretenimiento de África durante el Detty December de 2024, que generó más de 71,6 millones de dólares”, señala Aregbe.

Sólo los hoteles aportaron más de 44 millones, mientras que los alquileres de corta duración sumaron más de 13 millones.

Aregbe espera ingresos aún mayores durante las festividades de este año. No obstante, algunos residentes advierten sobre el lado oscuro de la temporada. Tunde Abayomi, vecino de Lagos, indica que el aumento de celebraciones también conlleva riesgos.

“Todos adoran Detty December, pero no con los crímenes que conlleva. Muchos retornados de la diáspora se convierten en objetivo de los delincuentes y algunas celebraciones terminan en tragedia”, advierte Abayomi a EFE.

“Hay mucho por hacer -concluye- en materia de seguridad. Todos deberían ser libres. Queremos Detty, no queremos morir”. EFE

