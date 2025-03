Nuevas protestas en Turquía tras la detención del rival de Erdogan

afp_tickers

4 minutos

La oposición turca organizó nuevas protestas el lunes en la noche contra la detención del popular alcalde de la capital, Estambul, y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Reunidos antes en Besiktas, barrio central del lado europeo de Estambul, miles de estudiantes comenzaron el lunes por la noche a marchar hacia el ayuntamiento de la ciudad donde la oposición se congrega todas las noches tras la detención del alcalde el miércoles, constató un periodista de la AFP.

La policía turca detuvo a más de 1.100 personas, entre ellas periodistas y abogados, desde el inicio de la ola de protestas que comenzaron en Estambul tras la detención de Ekrem Imamoglu y desde entonces se han extendido a más de 55 de las 81 provincias de Turquía, convirtiéndose en las mayores manifestaciones en más de una década.

El popular alcalde, de 53 años, era considerado por muchos como el único político capaz de derrotar en las urnas a Erdogan, que lleva más de dos décadas en el poder.

En sólo cuatro días pasó de ser alcalde de Estambul -cargo que lanzó el ascenso político de Erdogan décadas antes- a ser detenido, interrogado, encarcelado y despojado del cargo a raíz de una investigación por corrupción.

Imamoglu, que fue destituido oficialmente de su cargo el domingo, pasó su primera noche en la cárcel, en Silivri, a las afueras de Estambul.

Pese a su detención, fue elegido el domingo por abrumadora mayoría candidato del CHP, principal partido de la oposición, para las elecciones presidenciales de 2028, con 15 millones de votos.

Según los analistas, fueron las inminentes primarias las que desencadenaron la detención de Imamoglu.

Erdogan ha dominado la política turca desde 2003, primero como primer ministro y luego como presidente.

«Cesen de perturbar la paz de nuestros conciudadanos con sus provocaciones», dijo el lunes el presidente turco dirigiéndose a la oposición en un discurso televisado.

«No jueguen con los nervios de la Nación. No lancen contra nuestra policía las organizaciones marginales de izquierda», afirmó.

Alemania tachó de «inaceptable» la detención de Imamoglu, Francia dijo que se trata de un «grave atentado contra la democracia», y Grecia señaló que «no se pueden tolerar» medidas que atenten contra las libertades civiles

La Unión Europea, bloque al que Turquía aspira adherir, instó a las autoridades a respetar los valores democráticos.

Diez periodistas turcos, entre ellos un fotógrafo de AFP, fueron arrestados el lunes en sus respectivos domicilios en Estambul e Izmir (oeste), la tercera ciudad del país, por «cubrir las protestas», informó la asociación turca de defensa de derechos humanos MLSA.

«Lo que se está haciendo a los miembros de la prensa y a los periodistas es una cuestión de libertad. Ninguno de nosotros puede permanecer en silencio ante esto», denunció la esposa de Imamoglu, Dilek Kaya Imamoglu, en la red social X.

«Pedimos la liberación de los periodistas detenidos», dijo Erol Önderoglu, representante de Reporteros Sin Fronteras en Turquía.

«Las autoridades turcas deben cesar el uso inútil y ciego de la fuerza (…) contra manifestantes pacíficos», declaró Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.

– «¡Ganaré esta guerra!» –

Los estudiantes de las principales universidades de Estambul y Ankara llamaron a boicotear las clases el lunes.

El domingo, decenas de miles de personas abarrotaron los alrededores del ayuntamiento, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, según constataron periodistas de la AFP.

El Colegio de Abogados de Esmirna, ciudad costera del oeste del país, informó del arresto de dos abogados locales, entre ellos su exdirector, que representaban a los manifestantes.

A primera hora del lunes, el gobernador de Estambul, Davut Gul, acusó a los manifestantes de «dañar mezquitas y cementerios». «No se tolerará ningún intento de alterar el orden público», advirtió en X.

Mientras era trasladado a la prisión de Silivri, Imamoglu calificó las medidas judiciales adoptadas contra él de una «ejecución» política realizada «sin juicio» previo.

En un mensaje posterior enviado desde la cárcel, mientras decenas de miles de personas se concentraban por quinta noche consecutiva, se mostró desafiante.

«Llevo una camisa blanca que no podrán manchar. Tengo un brazo fuerte que no podrán torcer. No retrocederé ni un milímetro. ¡Ganaré esta guerra!», declaró en un mensaje transmitido a través de sus abogados.

Ante las masivas protestas, las autoridades turcas intentaron cerrar más de 700 cuentas en X, informó el domingo la plataforma.

bur-hmw/meb/mb/eg/llu