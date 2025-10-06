The Swiss voice in the world since 1935
Nueve españoles navegan a bordo de un barco de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Argel, 6 oct (EFE).- Nueve españoles forman parte del grupo que conforma la Flotilla de la Libertad (FF, por sus siglas en inglés), que representa un nuevo intento de romper el bloqueo israelí a Gaza con nueve barcos navegando en el Mediterráneo, informaron este lunes sus miembros.

Este nuevo intento se conoce pocos días después de que la Flotilla Global Sumud (GSF) fuera interceptada el pasado miércoles en alta mar por las fuerzas armadas de Israel.

De los nueve españoles, siete viajan a bordo del barco ‘Conscience’, que el pasado mes de mayo fue atacado con drones en aguas de Malta, y que volvió a zarpar a finales de septiembre desde Italia con 100 activistas a bordo, en su mayoría periodistas y médicos.

La Flotilla de la Libertad informó que se encuentra a unas 190 millas náuticas (unos 350 kilómetros) de la costa de Gaza.

Los integrantes de esta misión se prepararon, con un entrenamiento a bordo y revisiones de los salvavidas, para un posible asalto por parte de la Marina Israelí, según informaron en un chat de whatsapp destinado a prensa.

La iniciativa, que desde 2008 ha impulsado una decena de misiones para romper el bloqueo a Gaza, es conocida por el asalto israelí al barco ‘Mavi Marmara’ en 2010, en el que murieron diez activistas.

La misión de la FF comenzó su travesía casi un mes después de la Flotilla Global Sumud, la mayor iniciativa marítima civil organizada hasta el momento, que agrupaba a unos 500 participantes de más de cuarenta nacionalidades, y que fueron detenidos por Israel tras la intercepción de sus barcos en aguas internacionales.

La Flotilla de la libertad constituye un nuevo intento para romper el asedio israelí a Gaza y crear un corredor humanitario con la Franja. EEF

na/sb/rcf

