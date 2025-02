Olivier Faure anuncia que buscará su reelección como líder socialista francés en junio

2 minutos

París, 16 feb (EFE).- Olivier Faure, líder del Partido Socialista (PS) francés desde 2018, anunció este domingo que buscará su reelección en un congreso que la histórica formación celebrará el mes de junio y en medio de las tensiones con la principal fuerza de izquierdas, la Francia Insumisa (LFI).

Faure, de 56 años, confirmó su candidatura en el canal público ‘France 3’ en un congreso en el que aún se desconoce los rivales que tendrá. Nicolas Mayer-Rossignol, el alcalde de Ruán que perdió ante Faure en un discutido congreso en 2023, se perfila como uno de ellos.

El primer secretario del PS ha sido acusado por varias corrientes internas del partido de hacer seguidismo a la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, líder de la principal fuerza de izquierdas.

«Espero que este congreso pueda servir para que marquemos la línea a seguir», declaró Faure, diputado de la Asamblea Nacional francesa.

El dirigente fue cuestionado sobre la reciente ruptura con el LFI y el ascendente en la formación de François Mitterrand del antiguo presidente francés y actual diputado socialista, François Hollande.

«No creo que sea la voluntad de los socialistas (regreso de Hollande como líder del PS). Se trata de un camarada que defiende su propia línea, que no es la mía. Yo no soy social-liberal y no he participado en el nacimiento político de Emmanuel Macron», sostuvo Faure. El actual presidente francés fue ministro de Economía de Hollande (2014-2016).

El líder socialista fue más evasivo cuando le cuestionaron sobre la ruptura del frente de izquierdas del Nuevo Frente Popular (NFP) anunciada por Mélenchon, quien achacó a los socialistas de hacer el juego a Macron por no apoyar las últimas mociones de censura contra el Gobierno de François Bayrou.

«Hay que unir a la izquierda para esperar ganar las citas de 2026 (municipales) y de 2027 (presidenciales)», refirió Faure, quien recordó que del NFP también forman parte los Ecologistas y los comunistas. EFE

atc/rf