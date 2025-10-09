Once argelinos de la Global Sumud Flotilla llegan a Argel tras ser deportados por Israel

2 minutos

Argel, 9 oct (EFE).- Once activistas de Argelia que integraban la Flotilla Global Sumud (GSF) llegaron este jueves al país magrebí, tras haber sido detenidos en Israel y posteriormente deportados a Jordania, desde dónde viajaron a la nación norteafricana, informó la agencia oficial argelina APS.

Los activistas aterrizaron en el aeropuerto internacional de Argel, donde fueron recibidos por el secretario de Estado de Exteriores, Sofiane Chaib, además de una multitud de personas que ondearon banderas de Argelia y Palestina.

Los participantes, entre ellos Merouane Ben Guettaia -quien fue designado como «terrorista» por parte de Israel-, fueron deportados el pasado martes a Jordania junto a 131 integrantes de la Global Sumud Flotilla, después de que la embajada de Argelia en Amán «se comprometiera» a repatriarlos a su país.

El pasado domingo, seis activistas del país magrebí, miembros de la misma misión, llegaron a Argel procedentes de Turquía, a donde habían sido deportados por las autoridades israelíes.

Israel empezó el pasado sábado las deportaciones de activistas de distintas nacionalidades, de los cuales seis integrantes de la Global Sumud Flotilla todavía permanecen retenidos en la prisión israelí de Ketziot, entre ellos la española Reyes Rigo.

La misión, integrada por 42 barcos, navegaba rumbo a Gaza cuando fue las naves fueron interceptada la pasada semana por la Armada israelí en aguas internacionales, en una zona donde Israel tiene patrullas navales, aunque sin jurisdicción legal.

Además, este miércoles, las autoridades israelíes interceptaron nueve embarcaciones de otra nueva flotilla que también se dirigía a Gaza para intentar romper el bloqueo israelí, y arrestaron a sus casi 140 tripulantes.

El equipo de apoyo legal a las flotillas, Adalah, confirmó este jueves la deportación desde Israel de «varios miembros» de esta última iniciativa humanitaria, sin precisar las identidades ni detalles sobre su salida. EFE

