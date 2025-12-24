Ong alerta del posible naufragio de un barco con 117 migrantes en el Mediterráneo central

Roma, 24 dic (EFE).- La ONG Alarm Phone, una red internacional de activistas y voluntarios que gestiona una línea telefónica de emergencia para migrantes en el Mediterráneo central, alertó este miércoles de que un barco con aproximadamente 117 personas a bordo se ha podido hundir en el Mediterráneo central y solo podría haber sobrevivido una de ellas.

Segúm Alarm Phone, que avisó hace unos días de la presencia de una embarcación a la deriva con 117 migrantes que zarpó de la localidad libia de Zuwarah la noche del 18 de diciembre, «el único superviviente fue rescatado por pescadores tunecinos».

«Intentamos contactar con la embarcación repetidamente por teléfono satelital, pero sin éxito», informó Alarm Phone.

«La noche del 21 de diciembre recibimos información de que pescadores tunecinos habían encontrado a un solo superviviente en una embarcación de madera. El hombre, según se informa, declaró que había zarpado de Zuwara dos días antes y que era el único que se había salvado», explicaron.

La organización señaló que tanto los guardacostas libios como varias avionetas no encontraron rastro de la embarcación.

«Seguimos recabando más información y esperamos que no sea cierto que solo hay un superviviente», concluyó Alarm Phone. EFE

