ONG esperan que El Salvador cumpla con medidas de la CIDH otorgadas a abogados detenidos

2 minutos

San Salvador, 2 oct (EFE).- Representantes de organizaciones sociales señalaron este jueves que esperan que el Estado de El Salvador dé cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, críticos del Gobierno del presidente Nayib Bukele y quienes permanecen detenidos.

La representante de la organización Foro Nacional de Salud, Morena Murillo, explicó -en una conferencia de prensa en San Salvador- que el Estado «está obligado a cumplirlas (las medidas cautelares de la CIDH) porque le ha dado una orden, no solo una recomendación».

Murillo recordó que entre las medidas dictadas por la Comisión está la de permitir a las familias de López y Anaya y a sus abogados visitar a los detenidos.

«Seguimos viendo señales de persecución política y el caso de Ruth y Enrique es un ejemplo claro de ello. Esperamos, como organizaciones de la sociedad civil, que el Estado cumpla con lo mandado por la CIDH», añadió Murillo.

Entre tanto, Rafael Paz, del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico de la Universidad de El Salvador (UES), expuso que en El Salvador al menos «37 personas, entre ellas los compañeros Ruth y Enrique, están detenidas por defender derechos de las comunidades, derechos humanos, derechos a habitar la tierra».

La CIDH emitió medidas cautelares a favor de López y Anaya porque enfrentan un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.

La Comisión Interamericana informó -en sendos comunicados de prensa compartidos en su página web- que ambas decisiones se adoptaron el 22 de septiembre «tras considerar que (los abogados detenidos) se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en El Salvador».

A López, jefa del área Anticorrupción de la organización humanitaria Cristosal y reconocida por la BBC en 2024 como una de las mujeres más influyentes de El Salvador, la detuvieron el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Entre tanto Anaya, cuyas críticas se enfocaron principalmente en aspectos jurídicos, lo detuvieron el 7 de junio bajo el cargo de lavado de dinero, y en los dos casos el proceso se encuentra bajo reserva. EFE

sa/gf/jrg