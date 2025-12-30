ONG pide liberación de todos los presos políticos en Venezuela de cara al inicio de 2026

3 minutos

Redacción América, 30 dic (EFE).- La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió este martes la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, que son entre 900 y más de 1.000 -según varios conteos de organizaciones-, cuando faltan pocos días para el inicio del Año Nuevo.

En una lista de deseos para 2026, compartida en su cuenta de X, JEP también incluyó el «cese inmediato de la persecución y criminalización de quienes protestan pacíficamente, para que expresar una idea no sea un riesgo mortal».

Asimismo, pidió justicia y reparación integral para las familias de quienes fueron «asesinados por la represión y víctimas de prisión política, para que su memoria sea honrada y su dolor reconocido».

También deseó «condiciones dignas» de detención y acceso a la salud, así como de alimentación y comunicación de los arrestados con sus seres queridos.

En su lista de peticiones, incluyó además la protección efectiva «frente a la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes y el fin de toda forma de violencia institucional».

«Seguridad y apoyo para defensores de derechos humanos, periodistas y familiares de víctimas, quienes acompañan, documentan y exigen justicia sin ser amenazados», figura en su listado de deseos.

Además, pidió memoria y reconocimiento para quienes «fueron asesinados por persecución política, y violencia policial, para que no queden en el olvido ni en la impunidad».

«Un país donde la justicia, la libertad y la dignidad sean derechos garantizados para todos, y no privilegios de unos pocos», concluyó JEP.

Venezuela vive una crisis política tras las presidenciales de 2024, cuando el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó la reelección de Nicolás Maduro, un resultado que la oposición que lidera María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denuncian como fraudulento.

Tras la denuncia opositora, se desataron protestas contra el resultado que dio la victoria a Maduro y, en este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría ya excarceladas-, según la Fiscalía, que los acusó de terrorismo, aunque varias ONG y partidos opositores defienden a los arrestados como inocentes y consideran que son presos políticos.

JEP contabiliza en Venezuela 1.041 presos políticos -877 hombres y 164 mujeres-, aunque advierte que la cifra «probablemente sea superior», mientras que la ONG Foro Penal los cifra en 902, de los cuales 782 son hombres y 120 mujeres.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro afirma que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

