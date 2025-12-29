ONU renueva seis meses más el mandato de la misión de paz en el Golán

Naciones Unidas, 29 dic (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este lunes por seis meses el mandato de la misión de ‘cascos azules’ en el Golán sirio, conocida como UNDOF (Fuerza de observación de retirada de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés).

Los quince miembros del Consejo votaron por renovar la misión, establecida en 1974 como una especie de ‘tapón’ entre el Golán sirio ocupado por Israel y el resto de Siria, y se ha ido renovando sistemáticamente, incluso durante los años de la guerra civil siria.

Según la página de la UNDOF, componen la fuerza 1.224 personas, es decir, una misión relativamente pequeña dentro de las misiones de paz que la ONU tiene desplegadas en África y Asia, principalmente.

La caída del régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, en diciembre de 2024, y la asunción del nuevo Gobierno sirio permitió a Israel avanzar territorialmente en el Golán, ocupando así esta ‘zona tapón’ controlada por UNDOF e incluso más allá, dentro del territorio de Siria.

El representante de la República Árabe Siria, Ibrahim Olabi, señaló hoy durante el Consejo que «Israel debe retirarse del Golán ocupado».

«Hay actividades de fortificación en la zona de separación», dijo Olabi, y agregó que «no hay indicaciones de que Israel tenga la intención de retirarse por el momento».

El representante sirio pidió que UNDOF pueda moverse «libremente» sin acompañamiento de las fuerzas israelíes, y que ese país «cumpla con las resoluciones del Consejo». EFE

