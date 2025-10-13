OpenAI anuncia una alianza con Broadcom para construir chips para IA

OpenAI, la creadora de ChatGPT, anunció el lunes que se asociará con el gigante de los chips Broadcom para diseñar y construir sus procesadores para inteligencia artificial (IA).

La alianza es la más reciente de una serie de anuncios de OpenAI, que busca fortalecer su posición predominante como líder del mercado de la IA generativa, que comenzó con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022.

En las últimas semanas, bajo el liderazgo del director ejecutivo Sam Altman, OpenAI ha firmado acuerdos de inversión en centros de datos y fabricación de chips con las estadounidenses Nvidia y AMD, así como con las surcoreanas Samsung y SK Nynix.

Estas inversiones se producen en momentos en los que el negocio de la IA aún está lejos de ser rentable.

La construcción de los enormes centros de datos para la IA van a poner a prueba a los proveedores de electricidad, ya que estas infraestructuras consumen una gran cantidad de energía y recursos para proporcionar la potencia de cálculo necesaria para el uso de esta tecnología.

OpenAI y Broadcom no informaron de las condiciones financieras del acuerdo, tal y como había pasado en anuncios anteriores del sector, lo que ha suscitado cierto temor entre los observadores de que se haya creado una burbuja financiera.

Con el diseño de sus propios chips en lugar de adquirir procesadores comerciales, OpenAI afirma que puede construir hardware específico para sus modelos de IA, aumentado así su potencia y velocidad.

