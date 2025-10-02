The Swiss voice in the world since 1935
OpenAI cierra un acuerdo con inversores que valora la empresa en 500.000 millones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 2 oct (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI cerró un acuerdo con inversores que valora a la compañía creadora de ChatGPT en unos 500.000 millones de dólares, según informa este jueves The Wall Street Journal.

Un grupo que incluye a los inversores existentes SoftBank y MGX, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, pagó alrededor de 6.600 millones de dólares para comprar acciones propiedad de empleados de OpenAI, según el medio.

A principios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de 40.000 millones de dólares en la empresa de IA, con una valoración de 300.000 millones de dólares.

Nvidia y OpenAI anunciaron recientemente un plan que exige al fabricante de chips invertir hasta 100.000 millones de dólares en la empresa de IA.

No obstante, The Wall Street Journal señala que OpenAI prevé ingresos de 13.000 millones de dólares este año y una pérdida neta de miles de millones de dólares, ya que si bien la empresa ha visto un crecimiento entre los consumidores con 700 millones de usuarios semanales, la tecnológica también ha asumido grandes gastos.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se encuentra actualmente de viaje en Asia y ayer se asoció con las surcoreanas Samsung y SK Hynix para establecer «alianzas estratégicas» con el fin de suministrar los chips informáticos avanzados necesarios para su gigantesco proyecto Stargate.EFE

syr/ygg/pddp

