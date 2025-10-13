Orbán espera que Trump logre la paz en Ucrania tras conseguirlo en Gaza

1 minuto

Budapest, 13 oct (EFE).- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó este lunes que el plan de paz para Gaza es un gran logro del presidente estadounidense, Donald Trump, y expresó sus esperanzas de que consiga un resultado similar en Ucrania.

«El presidente (Trump) lo ha logrado», destacó el utranacionalista Orbán en un comunicado publicado en redes sociales, en el que informó de que ha sido invitado a participar en «la cumbre de paz» en la localidad egipcia de Sharm el Seij, donde los líderes de Estados Unidos, Catar, Turquía y Egipto firmarán el acuerdo que pone fin a dos años de guerra entre Israel y el grupo radical islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

Para el jefe de Gobierno húngaro, cercano aliado de Trump, el pacto es un «logro enorme» del jefe de la Casa Blanca.

El primer ministro húngaro, el único líder comunitario que ya apoyó a Trump en la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2016, participará hoy, junto a una treintena de líderes internacionales, entre ellos el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la ceremonia de firma del acuerdo de paz en Egipto.

«Si no nos dejamos seducir por los cantos de sirena de los belicistas, también (Trump) lo conseguirá en Ucrania. ¡Debemos darle todo nuestro apoyo!», añadió el mandatario magiar. EFE

mn/wr/lab