Orbán felicita a Babis y dice que su victoria fortalece a los «patriotas de Europa»

Budapest, 6 oct (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, felicitó este lunes al magnate populista Andrej Babis por su victoria en las elecciones legislativas en Chequia, lo que calificó como decisión «sabia» de ese país.

«El pueblo checo eligió sabiamente. ¡Su victoria fortalece a todos los patriotas de Europa!», aseguró en la red social X Orbán, cercano a Babis, con quien ha promovido el grupo ‘Patriotas para Europa’ en el Parlamento Europeo.

El jefe de Gobierno húngaro subrayó que en Europa central la gente sabe «qué es lo que importa», concretamente «la fe, la familia, la soberanía».

Babis, líder del partido ANO, ganó las elecciones legislativas del viernes y el sábado con un 34,5 % de los votos y logró 80 de los 200 escaños en el Parlamento, por delante de la gobernante alianza conservadora-liberal Spolu (Juntos) del actual primer ministro, Petr Fiala, con el 23,3 % y 52 escaños.

El político populista podría ahora formar un gobierno con al apoyo del partido prorruso, euroescéptico y xenófobo SPD y el nuevo grupo derechista Motoristé, que ganaron en las elecciones 15 y 13 escaños, respectivamente.

Orbán y Babis, junto al líder del partido de extrema derecha austríaco FPÖ, Herbert Kickl, lanzaron en Viena en junio de 2024 los «Patriotas para Europa».

Formaciones europeas ultranacionalistas o de extrema derecha como el español Vox, la Liga italiana o la Agrupación Nacional, de Francia, se han unido a este grupo, que actualmente es la tercera fuerza en la Eurocámara, por detrás de los populares y los socialdemócratas. EFE

