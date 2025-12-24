Organización alemana afectada por sanciones de EE. UU. dice que no se dejará intimidar

Berlín, 24 dic (EFE).- Las directoras de la organización alemana HateAid afirmaron este miércoles que no se dejarán intimidar y pidieron una reacción al Gobierno y a la Comisión Europea después de que la víspera la administración de Donald Trump les prohibiera la entrada a EE. UU. a ellas dos y a otros tres ciudadanos europeos a los que acusa de «coaccionar» a las redes sociales para censurar voces estadounidenses.

«No nos dejaremos intimidar por un Gobierno que instrumentaliza acusaciones de censura para hacer callar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de opinión», declararon en un comunicado Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon.

«Pese a la enorme carga y a las limitaciones que las medidas de EE. UU. suponen para nosotras y nuestras familiares, seguiremos realizando nuestro trabajo con todas nuestras fuerzas, ahora más que nunca», aseguraron.

Josephine Ballon contaba con un visado ESTA válido para EE. UU. que le ha sido revocado por correo electrónico, señaló el comunicado, una medida que HateAid calificó de acto de represión de una administración que cada vez desprecia más el Estado de derecho e intenta silenciar a quienes la critican.

Ballon y Von Hodenberg reclamaron del Gobierno alemán y de la Comisión Europea una señal clara de que el proceder del Gobierno de Trump no es «aceptable» y supone una «escalada», al cuestionar la soberanía europea e intentar impedir que las corporaciones estadounidenses tengan que cumplir el derecho vigente en Europa.

HateAid es una organización sin ánimo de lucro fundada en Berlín en 2018 que apoya con asesoramiento y financiación a afectados por «violencia en el ámbito digital».

Entre los sancionados este martes figura también el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok, así como el activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet.

Según la administración estadounidense, los sancionados «han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan». EFE

