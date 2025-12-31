Pago de aguinaldos y salarios aporta 1.712 millones de dólares a economía paraguaya

Asunción, 31 dic (EFE).- La economía de Paraguay recibió un aporte estimado de 1.712 millones de dólares en diciembre, provenientes del pago de salarios, aguinaldos a trabajadores formales y pensiones a jubilados, según datos difundidos este miércoles por la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos de la UIP, unos 856 millones de dólares correspondieron al pago de aguinaldos, que se refiere a la remuneración anual complementaria que reciben en diciembre los trabajadores formales activos y los jubilados.

Agregó que «más del 40 % de la población ocupada» del país percibirá este beneficio.

El estudio proyecta que cada persona recibirá un aguinaldo promedio de 5 millones de guaraníes (unos 762 dólares al cambio actual), que corresponde al monto de salario medio de los trabajadores que aportan a las cajas de jubilación.

«El pago del aguinaldo de fin de año representa uno de los momentos de mayor dinamismo para la economía paraguaya», destacó el gremio.

La UIP aseguró que el aguinaldo es usado, entre otros, para realizar compras o pagar deudas acumuladas.

Sin considerar el pago de pensiones a los jubilados, el monto de dinero aportado a la economía, entre salarios y aguinaldos, ascendería a unos 1.597 millones de dólares, según el Centro de Estudios Económicos de la UIP.

La ocupación en Paraguay se situó en 69,4 % en el tercer trimestre o 3.224.057 personas, lo que representó un aumento de 2,3 puntos porcentuales (146.304 individuos) frente al 67,1 % del mismo lapso el año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de desempleo en Paraguay, un país de 6,1 millones de habitantes, fue del 4,9 % en el tercer trimestre del 2025, mientras que la informalidad se situó en el 58 %. EFE

