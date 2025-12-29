Pakistán condena la decisión de Israel de reconocer a Somalilandia como Estado soberano

2 minutos

Islamabad, 29 dic (EFE).- Pakistán condenó el anuncio de Israel de reconocer la independencia de la región de Somalilandia de Somalia y aseguró que la decisión de Jerusalén constituye una flagrante violación del derecho internacional y amenaza a la estabilidad en el país del Cuerno de África.

«Pakistán condena enérgicamente cualquier intento de socavar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, y rechaza, en este sentido, el anuncio de Israel de reconocer la independencia de la llamada región de Somalilandia de la República Federal de Somalia», dijo este lunes a EFE el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.

Anteriormente, la cancillería de Pakistán había condenado en un comunicado publicado el sábado el reconocimiento por parte de Israel, que se produjo el pasado 26 de diciembre.

Islamabad, el único país musulmán con armas nucleares, dijo que el reconocimiento por parte de Israel es una acción «ilegal y provocadora» que constituye una flagrante violación del derecho internacional y amenaza la paz y la estabilidad de Somalia y de toda la región.

Pakistán instó a la comunidad internacional a rechazar la decisión de Israel que, a juicio de Islamabad, socava los esfuerzos de Mogadiscio para lograr una paz y estabilidad duraderas en este país africano.

Además, Pakistán firmó la declaración conjunta signada por una veintena de países islámicos y árabes que aseguraron que la medida conlleva «graves repercusiones para la paz y la seguridad en el Cuerno de África y en la región del Mar Rojo».

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

aa-jgv/jgb