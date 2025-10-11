Palmeiras golea a Juventude y le saca tres puntos a Flamengo

São Paulo, 11 oct (EFE).- Palmeiras goleó este sábado por 4-1 a Juventude y se escapó en la cima del Campeonato Brasileño, que ahora lidera en solitario y con una ventaja de tres puntos sobre el Flamengo.

El entrenador portugués Abel Ferreira tuvo que improvisar por la ausencia de varios de sus titulares, pero Juventude, que ocupa la penúltima posición de la clasificación, no pudo dar la talla ni siquiera frente a un equipo totalmente diezmado.

Raphael Veiga abrió la cuenta y Bruno Rodrigues marcó el segundo antes del descanso. En la segunda etapa, otros dos goles, anotados por Bruno Fuchs y Felipe Anderson, y el descuento de Rodrigo Sam para el 4-1 final.

Ferreira no pudo contar con varias piezas importantes, como el paraguayo Gustavo Gómez, los uruguayos Emiliano Martínez y Facundo Torres y los argentinos Aníbal Moreno y José Manuel ‘Flaco’ López, todos en estos días con sus respectivas selecciones.

Tampoco estuvo Vitor Roque por sanción, pero los suplentes respondieron, dominaron por completo el partido y golearon, para llevar a Palmeiras hasta los 58 puntos, tres más que Flamengo y seis por encima de Cruzeiro, que está en tercera posición.

Cuarto se sitúa el sorprendente Mirassol, que este año debuta en la Primera División y tiene 46 puntos, que lo mantienen distante de los líderes. EFE

