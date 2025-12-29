Partido de primer ministro interino encabeza elecciones legislativas en Kosovo

El partido del primer ministro interino, Albin Kurti, encabeza las elecciones legislativas del domingo en Kosovo con cerca de 50% de los sufragios, lo que podría poner fin al prolongado estancamiento político en el país, según resultados preliminares.

La Comisión Electoral Central (CEC) indicó que el partido Vetevendosje (VV), de Kurti, se proyecta como vencedor con 49,79% de los votos, con 95% de los centros electorales contados.

Le sigue el Partido Democrático de Kosovo (PDK) con 21,18% y la Liga Democrática de Kosovo (13,77%), según la CEC.

Las cifras indican que el VV podría alcanzar 56 de los 120 escaños legislativos, insuficiente para gobernar solo, pero más fuerte de lo que señalaban las primeras encuestas en boca de urna.

«Debemos avanzar lo más rápidamente posible para establecer instituciones», declaró Kurti tras conocer los resultados preliminares.

«Invito a los partidos de oposición a cooperar en la Asamblea (Parlamento) por el interés de los ciudadanos y pueblo de la República», agregó.

La elección era vista como una forma de romper 10 meses de estancamiento político en Kosovo, luego de que Kurti no lograra formar gobierno tras alcanzar 42% de los votos en las elecciones de febrero.

La conformación de un gobierno permitiría descongelar la entrega de ayuda extranjera para uno de los países más pobres de Europa.

A diferencia de su campaña de febrero en la que prometió gobernar «de un extremo al otro», incluyendo zonas de mayoría serbia donde es fuerte la influencia de Belgrado, en estos comicios Kurti se ha centrado en la economía.

En los últimos días anunció además que el gobierno pagará ayudas de 117 dólares a los jubilados y a las familias con niños pequeños antes de final de año.

Las formaciones de oposición PDK y LDK reclamaron de «corrupción electoral» con esas acciones.

«Los proyectos de desarrollo han quedado en papel mojado» y «la inflación ha mermado los ingresos», denunció Lumir Abdixhiku, candidato del LDK.

Además criticó el balance de Kurti en política exterior y que su postura hacia la minoría serbia ha sido criticada por varios aliados, incluido Estados Unidos.

«Hemos perdido la confianza de la comunidad internacional», afirmó Abdixhiku.

