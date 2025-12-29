Partido promilitar de Birmania lidera primera fase de elecciones

El principal partido promilitar de Birmania se encamina hacia «una mayoría» en la primera fase de las elecciones organizadas por la junta castrense, informó el lunes a la AFP una fuente de la formación.

En tanto, organizaciones prodemocracia advirtieron que la elección consolidaría a la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado de 2021, pese a su promesa de devolver el poder al pueblo mediante los comicios iniciados el domingo.

El popular pero disuelto partido de la líder democrática Aung San Suu Kyi no aparece en las papeletas y ella permanece encarcelada desde el golpe militar, que desató una guerra civil.

Activistas, diplomáticos occidentales y el jefe de derechos humanos de la ONU condenaron las elecciones al citar la represión de disidentes y una lista de candidatos llena de aliados de los militares.

El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD) «está obteniendo una mayoría de escaños en todo el país según diversos informes», indicó en la capital Naipyidó un funcionario del partido, quien pidió guardar el anonimato por no estar autorizado a hablar con periodistas.

La Comisión Electoral de Birmania no ha divulgado resultados oficiales de los comicios, que tendrán dos fases adicionales, el 11 y 25 de enero.

Los militares revirtieron los resultados de las elecciones anteriores, de 2020, luego de que la Liga Nacional por la Democracia, de Suu Kyi, derrotara al promilitar PUSD.

El jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, afirmó el domingo que «estas son unas elecciones libres y justas. Fueron organizadas por los militares, no podemos permitir que nuestra reputación se empañe».

