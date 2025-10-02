The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

PEl pimer ministro estonio reclama sanciones contra la ‘flota fantasma’ rusa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro estonio, Kristen Michal, reclamó este jueves a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague que se impongan nuevas sanciones a Rusia centradas en el «comercio en negro» en el ámbito energético que según dijo proporciona aproximadamente la mitad del «fondo de guerra» de Moscú para la guerra de Ucrania.

«Rusia es la que está provocando una escalada en territorio de la OTAN y en Ucrania», afirmó Michal a la prensa al inicio de la cumbre que reunirá este jueves a unos 47 líderes de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos.

El primer ministro estonio, cuyo país limita con la denominada ruta del mar Báltico empleada por los petroleros de la conocida como ‘flota fantasma’, que operan bajo banderas de diversos países y en condiciones poco claras de registro y de seguro, señaló que además suponen un riesgo ambiental.

En mayo, las autoridades estonias intentaron detener a uno de estos petroleros que pasaba cerca de sus aguas territoriales y, como respuesta, un caza ruso entró brevemente en el espacio aéreo estonio para intimidar al barco estonio que escoltaba a la embarcación de vuelta a aguas rusas.

En cuanto a la guerra en Ucrania, uno de los temas centrales de la cumbre de la CPE, Michal afirmó que es necesario presionar a Rusia para que acceda a unas conversaciones de paz.

«A veces, lo que para nosotros es cortesía para ellos es debilidad», advirtió.EFE

jkz/cph/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR