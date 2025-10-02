PEl pimer ministro estonio reclama sanciones contra la ‘flota fantasma’ rusa

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro estonio, Kristen Michal, reclamó este jueves a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague que se impongan nuevas sanciones a Rusia centradas en el «comercio en negro» en el ámbito energético que según dijo proporciona aproximadamente la mitad del «fondo de guerra» de Moscú para la guerra de Ucrania.

«Rusia es la que está provocando una escalada en territorio de la OTAN y en Ucrania», afirmó Michal a la prensa al inicio de la cumbre que reunirá este jueves a unos 47 líderes de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos.

El primer ministro estonio, cuyo país limita con la denominada ruta del mar Báltico empleada por los petroleros de la conocida como ‘flota fantasma’, que operan bajo banderas de diversos países y en condiciones poco claras de registro y de seguro, señaló que además suponen un riesgo ambiental.

En mayo, las autoridades estonias intentaron detener a uno de estos petroleros que pasaba cerca de sus aguas territoriales y, como respuesta, un caza ruso entró brevemente en el espacio aéreo estonio para intimidar al barco estonio que escoltaba a la embarcación de vuelta a aguas rusas.

En cuanto a la guerra en Ucrania, uno de los temas centrales de la cumbre de la CPE, Michal afirmó que es necesario presionar a Rusia para que acceda a unas conversaciones de paz.

«A veces, lo que para nosotros es cortesía para ellos es debilidad», advirtió.EFE

