Perú anunciará en los próximos días la reestructuración de la empresa estatal Petroperú

Lima, 28 dic (EFE).- El Gobierno de Perú aprobará en los próximos días un decreto de urgencia para permitir la «reestructuración integral» de la petrolera estatal Petroperú, con la intención de «salvaguardar los activos del Estado» ante la grave crisis financiera que afronta, anunció este domingo la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

«Lo que queremos hacer es justamente iniciar un proceso serio de respaldo a la empresa y cuyos detalles van a ver en el decreto de urgencia que estamos aprobando en estos días», declaró Miralles a la emisora RPP.

La ministra detalló que este lunes y martes se reunirá el Consejo de Ministros para analizar los detalles de la norma y «aprobar este dispositivo y tener ahí la solución integral».

Miralles sostuvo previamente que la intención del gobierno de transición, que preside José Jerí, es «salvaguardar los activos del Estado» y reiteró que seguir entregando dinero a la petrolera para el pago de deudas «no es una solución integral».

«No pasa por seguir inyectando recursos, seguir transfiriendo para pago de deudas no es sostenible», sostuvo antes de señalar que los trabajadores de la empresa estatal deben estar tranquilos porque «habrá respeto de los beneficios sociales».

La ministra remarcó que la intención es «resolver el problema» financiero que afecta a la petrolera para «ver la dimensión adecuada que debe tener este activo y seguro después brindar algún tipo de apoyo para que sea sostenible».

«Hay mecanismos como proyectos en activos que el Estado no vende, sino que pone en valor para que un privado desarrolle, realice una inversión y le genere réditos al Estado también. Petroperú tiene activos muy importantes que pueden ser aprovechados con estos mecanismos», anticipó.

El pasado 22 de diciembre, Miralles anunció que el gobierno no dará nuevas transferencias de fondos a Petroperú, después de haber inyectado unos 17.000 millones de soles (5.000 millones de dólares) en los últimos tres años para mantener sus actividades y cubrir sus obligaciones.

La ministra consideró «injusto» haber realizado esas transferencias de dinero y reveló que persiste una dificultad de acceso a la información real de la empresa, a pesar de haber impulsado cambios en su gestión y gobernanza tras la grave crisis financiera que comenzó durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) y se extendió hacia la gestión de la también exmandataria Dina Boluarte (2022-2025).

Las pérdidas acumuladas de Petroperú, empresa estatal a cargo de la exploración, refinamiento y distribución de combustibles, bordearon los 300 millones de dólares hasta julio pasado, lo que equivale a un 53 % de su capital social.

Al día siguiente del anuncio de Miralles, la Junta General de Accionistas de Petroperú designó a la ingeniera Elba Rojas Álvarez como presidenta del directorio de la empresa en reemplazo de Luis Alberto Canales, quien estuvo menos de dos meses al frente de la petrolera estatal.

Rojas, quien se desempeñaba como directora independiente de la petrolera desde noviembre pasado, se convirtió de esa manera en la primera mujer en ocupar el máximo cargo en la empresa estatal. EFE

