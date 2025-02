Peruana Katya Adaui propone un viaje sosegado en los cuentos de ‘Un nombre para tu isla’

Barcelona, 7 feb (EFE).- La escritora peruana afincada en Argentina Katya Adaui invita en su nuevo libro de cuentos, ‘Un nombre para tu isla’, a un enfoque novedoso del viaje y un disfrute distinto de las vacaciones, alejados del turismo de masas.

«Los cruceros y los hoteles de todo incluido son dos de las cosas que me producen más terror», confiesa en una conversación en la ciudad española de Barcelona con periodistas. Adaui prefiere «distinguir entre el viajero y el turista».

El turista, argumenta, es una consecuencia de la situación creada por los vuelos de bajo coste y añade: «Quizá no tengo que conocerlo todo, no me seduce la idea de un safari fotográfico en África y solo quiero ir a un sitio donde me espere un amigo».

Como en otras ocasiones, Adaui partió de un primer título, en este caso ‘Encuentra un hombre para tu isla’, que fue evolucionando hasta el definitivo, y a partir de esa idea fue escribiendo los siete cuentos que componen el volumen, publicado por Páginas de Espuma.

Durante seis meses compuso esos cuentos con un patrón que podrían simbolizar el vuelo de un avión: «Unos primeros cuentos de despegue, unos centrales que atraviesan una zona de turbulencias y unos finales que hacen aterrizar al lector de manera calma».

A la escritura, confiesa, se sumó un año y medio de reescritura, porque Adaui asocia la escritura a «pasarlo bien, a pesar de que supone mucho esfuerzo».

Entregados a la vida, los protagonistas de los siete cuentos inventan las fronteras de sus vínculos, los celebran, los traicionan, los anticipan, los confrontan y, siempre en tránsito, viajan hacia lo nuevo con asombro.

Su inspiración suele llegar de «episodios autobiográficos de la escucha», pues Adaui pasea por la calle en permanente «cacería de escuchas», bien sean unos niños que hacen comentarios imprevisibles o parejas que parecen que discuten, y cuando aparece un hallazgo en esas situaciones no le importa pedir permiso para utilizarlo.

Su escritura es espontánea, parte de una idea, comienza a escribir inventando los diálogos, pero siempre sin tener el final, que aparece a medida que transcurre el relato.

Para Adaui, que también es autora de las novelas ‘Quiénes somos ahora’ y ‘Nunca sabré lo que entiendo’, el cuento es el género que le produce mayor satisfacción.

Sobre sus inspiraciones, se dividen entre Perú y Argentina, entre los peruanos Julio Ramón Ribeyro, Carmen Ollé y Cronwell Jara, que le brindó «el deseo de escribir’, y los argentinos Borges, Mariana Enríquez, Inés Garland o Vera Giaconi. EFE

