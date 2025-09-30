The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Pescadores turcos hallan un dron náutico armado en el mar Negro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Estambul, 30 sep (EFE).- Pescadores de Trabzon, en la costa del mar Negro de Turquía, han encontrado en alta mar una embarcación no tripulada con explosivos, también conocida como «dron náutico», informa este martes la prensa turca.

Los pescadores descubrieron la embarcación durante la noche en alta mar y la remolcaron hasta el puerto de Yoroz, a una veintena de kilómetros al noroeste de la capital provincial, Trabzon, donde avisaron a los guardacostas.

Las autoridades tomaron inmediatamente amplias medidas de seguridad y acordonaron el puerto, mientras un equipo de expertos en desactivar explosivos investigaba la embarcación, informa la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

La oficina del gobernador provincial confirmó en un comunicado que los pescadores habían subido en sus redes «un objeto extraño de fabricación extranjera», que está actualmente bajo investigación, pero sin dar más detalles.

En las fotografías y vídeos distribuidos por Anadolu se aprecia una embarcación cerrada de color gris, de unos 5 metros de largo, varada sobre el muelle, que muestra gran similitud con los drones náuticos Magura V5 de fabricación ucraniana.

El presidente de la cooperativa portuaria de Yoroz, Ismail Yilmaz, declaró a la cadena turca NTV que los equipos habían «detectado una bomba en el interior» de la embarcación.

El Magura V5 está equipado con un sistema de lanzamisiles de corto alcance, según el Ejército ucraniano. EFE

iut/jk/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR