Pescadores turcos hallan un dron náutico armado en el mar Negro

1 minuto

Estambul, 30 sep (EFE).- Pescadores de Trabzon, en la costa del mar Negro de Turquía, han encontrado en alta mar una embarcación no tripulada con explosivos, también conocida como «dron náutico», informa este martes la prensa turca.

Los pescadores descubrieron la embarcación durante la noche en alta mar y la remolcaron hasta el puerto de Yoroz, a una veintena de kilómetros al noroeste de la capital provincial, Trabzon, donde avisaron a los guardacostas.

Las autoridades tomaron inmediatamente amplias medidas de seguridad y acordonaron el puerto, mientras un equipo de expertos en desactivar explosivos investigaba la embarcación, informa la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

La oficina del gobernador provincial confirmó en un comunicado que los pescadores habían subido en sus redes «un objeto extraño de fabricación extranjera», que está actualmente bajo investigación, pero sin dar más detalles.

En las fotografías y vídeos distribuidos por Anadolu se aprecia una embarcación cerrada de color gris, de unos 5 metros de largo, varada sobre el muelle, que muestra gran similitud con los drones náuticos Magura V5 de fabricación ucraniana.

El presidente de la cooperativa portuaria de Yoroz, Ismail Yilmaz, declaró a la cadena turca NTV que los equipos habían «detectado una bomba en el interior» de la embarcación.

El Magura V5 está equipado con un sistema de lanzamisiles de corto alcance, según el Ejército ucraniano. EFE

iut/jk/fpa