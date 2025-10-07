Pierre Cardin cierra la semana de la moda de París con su eclecticismo

Abraham de Amézaga

París, 7 oct 2025 (EFE).- La histórica marca Pierre Cardin cerró esta tarde la semana de la moda femenina de prêt-à-porter de la capital francesa con su colección para la primavera-verano de 2026, en la que una vez más el eclecticismo ocupó el lugar central y a partir de una prenda tan simple y minimalista como el mono, desde el que se creó una generosa colección de propuestas.

En su boutique insignia, junto al Elíseo, la sede de la Presidencia de la República francesa, se mostraron más de treinta conjuntos en los que se vieron curiosos apliques, con formas diversas, como esferas, así como asimetrías.

Chaquetas de anchas mangas, bandas, plisados, motivos como rayas y lunares, junto a un buen número de simpáticos toques, como los abanicos verdes adosados a los hombros de una de las maniquíes; amén del gran lazo, también verde, sobre la parte delantera del conjunto que le ha sucedido.

En el desfile no faltaron capas, alguna de ellas sujeta a los tobillos de la maniquí, transformándose con el movimiento de esta. Una colección que, como las anteriores, es obra de Rodrigo Basilicati Cardin, sobrino nieto del recordado Pierre Cardin (1922-2020).

Tejidos de diferentes grosores, como el neopreno, transparentes, de tela vaquera…, la gran mayoría provenientes de los ‘stocks’ que aún se conservan en esta casa cuyo éxito planetario despuntó hace más de medio siglo.

Lugar también el pase de Pierre Cardin para volantes de colores y lunares, y donde se ha querido poner de relieve la artesanía, con vídeos que reproducían el paso a paso en la concepción de algunas de las prendas que se han visto.

En el terreno de los complementos, nace un bolso de forma cilíndrica, que ha acompañado a un buen número de conjuntos, donde los zapatos de salón siempre han sido negros y de tacón.

Vivos fucsias, verdes y naranjas, junto a metalizado, violetas, azules y el blanco. Este último se mostraba sobre un gran abrigo, que ocultaba un vestido, y que ha cerrado el pase.

Por otro lado, España, y en concreto una española, están unidos desde ahora a Pierre Cardin. Se trata de la vallisoletana Blanca de Bonrostro Benito, que ha logrado hacerse con del premio «Pierre Cardin Young Designers Europe» a los jóvenes diseñadores europeos, junto a otras dos creadoras.

El acto tuvo lugar el pasado sábado en Atenas (Grecia), donde la española se impuso a otros doce finalistas de Europa, América y Asia.

Como han señalado desde la firma, “Blanca de Bonrostro, junto con las otras dos ganadoras, se unirá al equipo de diseño de la Maison Cardin en París con una beca de cuatro meses con la estancia y los gastos pagados”. EFE

