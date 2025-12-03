Plataforma neerlandesa retira muñecas sexuales tras condena a cliente por modelo infantil

2 minutos

La Haya, 3 dic (EFE).- La mayor tienda digital de Países Bajos y Bélgica, Bol.com, ha retirado hoy de su plataforma toda la categoría de muñecas sexuales, después de que un tribunal neerlandés condenara la semana pasada a un hombre de 38 años por poseer muñecas con rasgos infantiles, un tipo de producto cuya venta y tenencia está prohibida en el país desde principios de año.

El caso salió a la luz tras la denuncia de que Bol.com, uno de los mayores comercios electrónicos del país, seguía ofreciendo hasta este martes por la tarde muñecas sexuales cuyas dimensiones y proporciones se asemejaban a las de menores, según publica el canal neerlandés RTL Nieuws. Los productos ya no están disponibles este miércoles en la plataforma.

La tienda vendía modelos de unos 1,28 metros de altura y 28 kilos de peso, y la defensa del condenado aseguró que las muñecas en posesión de su cliente fueron compradas a través de la plataforma.

El hombre fue sentenciado a tres años de prisión, no solo por poseer dos muñecas sexuales con rasgos infantiles, sino también por fabricar, poseer y distribuir pornografía infantil, incluida una fotografía desnuda de su propia hija compartida en internet.

El tribunal determinó que las muñecas halladas en su vivienda “tenían la apariencia física de un menor de menos de dieciséis años” y subrayó que su disponibilidad online no disminuye la gravedad del delito.

Bol.com afirmó en un comunicado que la venta de muñecas sexuales infantiles ya estaba explícitamente prohibida en sus condiciones de uso, y aseguró que actúa contra vendedores externos que infringen la ley o las normas internas.

“Aunque no sabemos si las muñecas mencionadas en la sentencia fueron realmente adquiridas a través de uno de nuestros socios, la decisión judicial es motivo suficiente para retirar temporalmente toda la categoría de muñecas sexuales y someterla a una revisión exhaustiva”, señaló la empresa.

La compañía evitó comentar directamente la información de RTL sobre la presencia de modelos con rasgos infantiles, pero insistió en que “rechaza absolutamente todo lo relacionado con la pornografía infantil”.

El caso se produce tan solo unas semanas después de que la tienda china Shein fuera objeto de críticas en Francia por vender productos similares, y tras amenazar las autoridades francesas con cerrar su web en el país, la empresa decidió retirar las muñecas y otros artículos, como armas, para evitar el bloqueo. EFE

ir/ahg/alf