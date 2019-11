Unions call for higher old age pension payments

Sindicatos suizos exigen aumento en pensiones 15 de noviembre de 2019 - 10:15 La Unión Sindical Suiza (USS) pide que se aumenten las pensiones para la vejez y los salarios, y que se reduzcan las primas de los seguros de salud para compensar la disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Al presentar el jueves una lista de diez medidas, el presidente de la USS, Pierre-Yves Maillard, subrayó que las personas mayores podrían ser las más afectadas en caso de un mayor deterioro de la situación. “El poder adquisitivo en nuestro país disminuye a pesar de los años de auge económico. Esto es único, injustificado y preocupante si consideramos lo que sucedería en tiempos de crisis”, señaló Maillard. Advirtió que es crucial otorgar a los pensionistas un pago mensual adicional por año y reforzar el plan de pensiones con el superávit del Banco Nacional Suizo. “Queremos recuperar la confianza en el sistema de pensiones para la vejez con esta estrategia realista”, enfatizó Maillard. Los sindicatos preparan el lanzamiento de una iniciativa popular que exige la entrega de un 13ª salario anual de pensión. Maillard se pronunció asimismo en favor de una propuesta del Partido Socialista que busca limitar las primas obligatorias del seguro de enfermedad al 10% de los ingresos anuales de una persona. También pidió “aumentos salariales sustanciales” y una paga mensual adicional en todos los sectores cubiertos por los contratos colectivos de trabajo, así como para los empleados con remuneraciones exiguas. La Unión Sindical Suiza, la mayor agrupación de su género en el país, cuenta con 380 000 miembros en 20 sindicatos y organizaciones asociadas diferentes.